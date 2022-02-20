На центральній площі Будапешта відбулася акція на підтримку України

На Площі Героїв у Будапешті пройшла акція STAND WITH UKRAINE, організована Українською асоціацією «Єдність» у рамках міжнародної ініціативи з проведення одночасної міжнародної акції на підтримку України, її незалежності та суверенітету.

Участь у заході взяли представники української громади Угорщини та угорської громадськості.

До учасників заходу звернулися Голова Української асоціації “Єдність” Вікторія Петровська, Член Президії СКУ, Голова Товариства української культури в Угорщині Ярослава Хортяні, представниця українських студентів, що навчаються в Угорщині.

Звертаючись до присутніх, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп подякувала Українській асоціації «Єдність» за організацію заходу, а також усім учасникам акції за підтримку України, яка особливо важлива сьогодні, в умовах, коли Росія знову загострює ситуацію.

Ми залишаємося непохитно відданими політико-дипломатичному врегулюванню, разом з партнерами докладаємо максимальних зусиль, аби знизити напругу та втримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу.

Натомість, ми спостерігаємо, як Російська Федерація розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури із забороненої Мінськими угодами зброї та ескалює безпекову ситуацію.

Ми закликаємо міжнародне співтовариство – іноземні держави та міжнародні організації – негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання.

Відсутність належної реакції або нейтральна позиція лише підігруватимуть ескалації ситуації з боку Росії.

Сьогодні європейська і міжнародна безпека в цілому залежить від безпеки України. Від того, наскільки ми будемо об’єднаними і готовими зупинити агресора, залежить те, яким буде наш світ завтра.

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