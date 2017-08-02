На турецком курорте эпидемия вируса Коксаки. Заболели украинцы

На одном из курортов Турции, в отеле Calista Luxury Resort, эпидемия вируса Коксаки, которой заразилась и семья украинцев. Они обратились к нардепу Виталию Куприю, а тот рассказал их историю в Facebook.

Украинцы приехали в Турцию 20 июля, на третий день ребенок заболел, но врачи не сказали, что это именно вирус Коксаки.

"После этого переболели все, болею сейчас я, форма болезни страшная, 4 дня температура 40, потом сыпь размером с горох по всему телу и лопается, не сплю третий день плюс сра*ка, что зад*ица болит. И такое было со всеми членами семьи", - говорит украинец.

Но в отеле не хотят ничего с этим предпринимать, чтобы не сорвать курортный сезон. Из-за этого украинцы уже завтра могут вернуться в Киев и привезти вирус в Украину.

"Отель выкручивается, не признает ничего. Эта хрень заразна, ппц. Карантинный период от 10 дней до месяца и заразиться можно воздушно- капельным. И мы едем в Киев 03.08! Вылет обратно или любую помощь, кроме цветов, отель отказался предоставить, в отеле около тысячи человек, каждый третий ребенок болеет или переболел, но никто не признает этого! Врачи здесь куплены! Только наши говорят, что ситуация ппц. Никто ничего не делает потому что в гостиницах сезон и всем здесь не выгодно что-то делать", - рассказал турист.

Вирус может массово попасть в Украину просто на пассажирском самолете.

В связи с этим Куприй обратился к послу Украины в Турецкой республике г-ну Сибиге и к министру здравоохранения Супрун с требованием немедленно вмешаться в эту ситуацию.

Ранее "Страна" предупреждала, что вирус Коксаки может перекочевать в Украину из Турции, а в условиях высокой жары он очень быстро распространяется.

Напомним, что в прошлом году вирус Коксаки был зафиксирован на территории Тернопольской области.