На учениях Saber Junction украинские десантники взяли штаб американских военных

По словам командира десантно-штурмовой роты, которая принимает участие в международных учениях Saber Junction, капитана Ивана Федоренко, противник не ожидал появления украинцев, а потому серьезного сопротивления не оказал.

21 сентября на международных учениях Saber Junction-2018 в Германии рота украинских десантников из житомирской 95-й бригады захватила полевой штаб батальона 173-й десантной бригады США и группу итальянских спецназовцев. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Джентльмены, сложите ваше оружие!" Прекрасная фраза, с которой начался сегодняшний день на Saber Junction". Девять часов блуждания по лесам. Хорошая работа, еноты! Детали - позже", - говорится в сообщении.

По словам командира десантно-штурмовой роты капитана Ивана Федоренко, противник не ожидал появления украинцев, а потому серьезного сопротивления не оказал.

"Наши десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, условные потери украинцев - два человека", - отметили в Генштабе.

В штабе добавили, что американские разведчики пытаются "отомстить" за своих, но им пока не удается.

Один из участников учений Алексей Бобовников сообщил в Facebook об удачной операции.

"Американские airborne и итальянская спецура приуныли немножко. Кто угодно приуныл бы, если бы спал-спал, а проснулся под стволами украинской десантуры. Еще сильнее можно приуныть, если знать, что это был штаб их батальона. Да, с потрохами. Без единого выстрела. Отличное начало активной фазы! От ВСУ с любовью", - написал он.

Украинские десантники на учениях действуют как "противник" (OPFOR), "воюющий" с подразделениям ВLUFOR - 173-й воздушно-десантной бригадой ВС США, десантниками из Франции, Италии и Чехии.