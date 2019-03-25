На украинских дорогах с сегодняшнего дня начали работать еще 25 радаров скорости TruCAM

С 25 марта для измерения скорости движения патрульные полицейские будут использовать еще 25 приборов TruCAM.

Об этом сообщается на сайте патрульной полиции.

"Общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника - 75", - говорится в сообщении.

В частности, новые приборы будут использоваться в следующих областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая.

В полиции подчеркнули, что с начала использования TruCAM, несмотря на максимально открытый подход к измерению, уже составлено более 83 тысяч постановлений о превышении разрешенной скорости движения.