На Украину надвигается мощный геомагнитный шторм

На Землю надвигается мощный геомагнитный шторм. Его пик придется на 1 и 2 июня.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, передает УНИАН.

В этот раз буря поднимется до уровня G2 и ее "шлейф" будет тянуться в течение еще трех дней.

Как известно, геомагнитная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Геомагнитные бури являются одним из важнейших элементов космической погоды и влияют на многие области деятельности человека. По словам врачей, в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: головные боли, головокружения, слабость, раздражительность или полную апатию.

Старайтесь избегать ссор и конфликтов. Постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе и меньше взаперти. Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период. Больше пейте чистой воды и воздержитесь от приема алкоголя.

Напомним, в Украине бушевала магнитная буря в апреле 2018 года и такое же природное явление на территории нашей страны было зафиксировано в марте.