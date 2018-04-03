На Украину надвигается резкое потепление

Во вторник, 3 апреля, в Украину придет потепление, которое будет держаться всю неделю. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ожидается, что во вторник потеплеет до +8, +12 градусов, на западе до +12, +16 градусов, на востоке +3, + 8 градусов.

А в следующие дни температура поднимется до до +19, +22 градусов.

"Только сегодня в восточных областях атмосферный фронт организует дожди. Везде в Украине до конца недели будет сухо, солнечно и тепло. Температура будет подниматься в дневные часы до +15 + 22 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве во вторник будет без осадков, ясно, днем потеплеет до + 10 + 12 градусов.

А уже в среду, 4 апреля, на западе воздух прогреется до +19 градусов, на востоке до +12 градусов, на севере до +17 градусов, на юге до +15 градусов. В Киеве - без осадков, до +19 градусов.