На Украину надвигается циклон: мокрый снег, дождь, шквальный ветер

В ближайшие дни в Украине ожидается осложнение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега. В течение 9 февраля: в Ивано- Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

В ведомстве также предупредили, что 8 и 9 февраля в Украине будет усиление ветра до 15-20 м / с.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных). Призываем быть осторожными в этот период и учитывать предупреждения синоптиков!", - призвали в ГСЧС.