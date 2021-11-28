На Вінниччині у ДТП загинули двоє людей

Неподалік села Олексіївка, Жмеринського району, 27 листопада зіштовхнулися автомобіль"ВАЗ 21114" з мікроавтобусом MERCEDES SPRINTER. Про це йдеться на сайті ГУНП області. Попередньо, водій автомобіля "ВАЗ 21114", рухаючись дорогою сполученням "Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський" у напрямку м. Вінниці, на заокругленій ділянці дороги виїхав зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автомобілем MERCEDES SPRINTER.

Внаслідок ДТП загинули 2 людини - 43-річний водій легковика та його 64-річна пасажирка.

П’ятеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких 9-річних хлопчик, госпіталізовані. Наразі ведеться слідство.

https://suspilne.media