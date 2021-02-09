На в'їздах до Києва облаштували пункти обігріву для водіїв

На 8 в'їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуто пункти обігріву для водіїв у місцях відстою великогабаритного транспорту, передає УНН із посиланням на повідомлення КМДА.

Районні в місті Києві державні адміністрації забезпечують пункти обігріву їжею, чаєм, печивом, тож у наметах водії можуть зігрітися, попити чай та поїсти. Про це інформує Департамент муніципальної безпеки.

Рятувальні намети встановлені із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки.

У столиці продовжує діяти заборона на в'їзд великогабаритного транспорту до міста. Таке обмеження діятиме до покращення погодних умов.