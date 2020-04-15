На в'їздах до Києва водії та пасажири проходитимуть обов'язкову термометрію

З четверга, 16 квітня, водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва в обов'язковому порядку вимірюватимуть температуру тіла, йдеться в розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні й вантажопасажирські автомобілі та легкові автомобілі, які перевозять більше трьох осіб включно з водієм", - ідеться в інформації.

Також у КМДА додали, що інформація про виняткові умови для проїзду автомобілістів із номерними знаками АА і КА, яку поширили деякі ЗМІ, не відповідає дійсності.

"Норма щодо термометрії однаково застосовуватиметься до всіх легкових автомобілів з кількістю осіб у салоні троє і більше", - наголосили в міськадміністрації.

Контрольно-пропускні пункти розміщуватимуться на в'їздах і виїздах з міста за адресами:

- вул. Богатирська, 32е;

- просп. Броварський;

- вул. Бориспільське шосе;

- просп. Академіка Глушкова;

- шосе Житомирське;

- вул. Гостомельське шосе, 1/1;

- Дніпровське шосе;

- вул. Вишгородська, 83а;

- 27 км Столичного шосе.

Повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів розпочнеться о 13:00. До цього часу термометрію проводитимуть для пасажирів автобусів. Паралельно триватиме облаштування КПП та звуження дороги.

"Отже, якщо до столиці прямує людина із нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати. Якщо температура вище 37,5 градуса та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію. В разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів і якщо людина має симптоми ГРВІ, - викликатимуть бригаду швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого", - роз'яснили в КМДА.

Станом на 15 квітня в Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання COVID-19.