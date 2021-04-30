На вакцинацію від коронавірусу записалися 436 колективів - Ляшко

На вакцинацію від коронавірусу вже записалися 436 організованих колективів, у яких загалом працюють понад 53 тисячі людей.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми реєструємо організовані колективи, де понад 50 людей виявили бажання зробити щеплення від коронавірусної хвороби. На сьогодні таких колективів зареєстровано 436, в яких працює 53 575 співробітників. Щойно буде достатня кількість вакцин - мобільні бригади будуть їх щеплювати.", - сказав Ляшко.

Він зауважив, що при реєстрації на вакцинацію компаній у список не включаються родичі співробітників таких колективів.

Загалом станом на вчора працювали 2069 пунктів щеплення від COVID-19, також залучені мобільні бригади. За останні два дні в Україні було проведено 143 845 щеплень. "Ми підготували медичну систему та нарощуємо темпи вакцинації. Питання тільки у наявності вакцин. На жаль, у світі досі їх глобальний дефіцит, але ми докладаємо всіх зусиль, щоб вони були в Україні", - прокоментував Ляшко.

Він позитивно відзначив організацію вакцинальної кампанії у Полтавській, Херсонській та Черкаській областях.

Як повідомлялося, в Україні 29 квітня щеплення від коронавірусу отримали 73 376 осіб. 702 440 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу - 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 130 осіб (із них двоє людей отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 29 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 504 101 людина.

Україна розпочала вакцинацію від коронавірусу 24 лютого.