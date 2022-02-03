На ВДНГ у Києві зносять павільйон, де раніше проходив Кураж — будують Президентський університет

Зносити 19 павільйон на території Національного Експоцентру розпочали 2 лютого. Олена Гудкова на своїй сторінці на Facebook розповіла, що просила Офіс Президента та адміністрацію ВДНГ зберегти будівлю. За її словами, змагатися за павільйон із ВП було марно. У своїй історії у Instagram Гудкова розповіла, що їй особисто обіцяли зберегти будівлю.

«Я ходила кабінетами з Банкової на ВДНГ і назад, паралельно просила про збереження та реконструкцію приголомшливого зразка пострадянського модернізму 78 року, який міг би стати залою, бібліотекою, атріумом чи лекторієм для нового університету, зберігши і наш культурний код, та історію. Тому що у киян вже виразка від того, що Київ став схожим на смітник, у якому на один новий архітектурний об'єкт — 10 зруйнованих історичних будівель заради офісів та ТЦ. Відновити його варто безумовно дорожче, але для цього потрібна ще емпатія, смак і бажання створювати не на руїнах. І хочу сказати, що я мала одну дуже сильну зустріч, на якій у мене з'явилася реальна надія», — пише Гудкова.

За її словами, генеральний директор Експоцентру Євген Мушкін пропонував перенести Кураж у перший павільйон, проте Олена Гудкова впевнена, що фестиваль і за три роки не зміг би наблизитись до того, що вже мав. Також засновниця фестивалю додала, що після останнього Куражу з нею зв'язався представник Квартал Концерт та запропонував зробити на території Експоцентру спільний проєкт – Вінтаж Парк на ВДНГ.

Також Гудкова додала, що Кураж не одержав компенсації вкладень.

«Загалом я виділила для себе два принципові питання: компенсація одного млн гривень за встановлений нами у 2021 році на гроші благодійників абсолютного нового ліфта Отіс, щоб у цей же день передати ці гроші на благодійність, адже ми встановлювали його не для 10 івентів, які він катав на другий поверх та спроба зберегти саму будівлю. Вважаю, купівля у нас ліфта цілком справедлива плата за закриття бізнесу, на знак поваги до нашої важкої праці та величезних витрат, які ніхто ніколи не компенсує», — пише засновниця Куражу.

Адміністрація ВДНГ поки що не відреагувала на пост Олени Гудкової, НВ запросив коментар.

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