На виборчій дільниці потрібно мати з собою паспорт громадянина України або ID, електронний паспорт не підходить

а виборчій дільниці потрібно мати з собою паспорт громадянина України у вигляді книжечки або картки.

Електронний паспорт не підходить, повідомляє пресслужба ЦВК.

"На сьогодні для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах No 184 та No 197, а також позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, призначених на 31 жовтня 2021 року, дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта громадянина України", - йдеться у повідомленні.

Згідно з законом, проведення виборів не є послугою, для отримання якої можна використати електронний паспорт.

На проміжних виборах у Верховну Раду в округах на Черкащині і Херсонщині і виборах мера Харкова, які відбудуться цієї неділі, виборцям для голосування не потрібні ні сертифікат, ні Covid-тест.