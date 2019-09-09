На вихідні "бабине літо" змінять дощ і холод - синоптик

В Україні 14-15 вересня очікується відчутне похолодання.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Хто ще не пішов у відпустку чи не поремонтував дах, чи не вигуляв новий білий костюм із бежевими замшевими мокасинами, чи не зняв відеоролик "В Україні - сонячна осінь" - якраз швиденько це зробіть. Бо розпрекрасне молоде бабине літо в Україні ще потриває. А забігаючи трохи вперед, скажу, що найближчими вихідними будемо трястися від холоду і навіть побачимо дощ. Тобто очікується 14-15 вересня відчутне похолодання", - йдеться у повідомленні.

За словами синоптика, 10 вересня масштабна смуга високого атмосферного тиску, що простягнулася від Атлантики через усю континентальну Європу до України, зумовить суху малохмарну сонячну погоду. В Україні - повсюди бабине літо. "Хіба що на Закарпатті та в Карпатах якісь районні дощики заявлять про свою незгоду з головною антициклональною лінією", - додала Діденко. Читайте також: Осінні ночі й літні дні: чого чекати українцям на початку тижня

Температура повітря - протягом дня +24+29 градусів. Вітер в Україні південно-східний та східний, 3-8 м/с, на Заході та в Приазов'ї окремі пориви до 15 м/с.

У Києві вівторок буде сухо, малохмарно, вдень у столиці очікується близько +27 градусів.