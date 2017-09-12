На ВНО-2018 не будет тестов по русскому языку - Минобразования Украины

Украинские абитуриенты на Внешнем независимом оценивании в 2018 году не будут сдавать тесты по русскому языку. Об этом говорится в приказе Минобразования Украины.
ВНО в 2018 году будет проводиться с 22 мая по 14 июля, абитуриенты смогут сдать тесты максимум с четырех предметов.
В приказе Минобразования говорится, что в Украине ВНО в 2018 году можно будет сдать по таким предметам:
Украинский язык и литература. История Украины. Математика. Биология. География. Физика. Химия. Английский язык. Испанский язык. Немецкий язык. Французский язык.
Украинский центр оценивания качества образования в отчете о ВНО-2017 сообщил, что в этом году тесты по русскому языку сдавали 1,41% украинских абитуриентов.
Больше всего их было в Донецкой области, а меньше всего - в Ивано- Франковской.
ВНО в Украине начали вводить в 2002 году. Тогда студенты первых курсов высших учебных заведений прошли 200 пилотных тестов. В 2006 году его ввели на официальном уровне для поступающих на бакалаврат.