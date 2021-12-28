На Волині горів житловий будинок

28 декабря 2021, 12:25
 Общество

26-го грудня  у селі Грибовиця Нововолинської ТГ на Волині по вулиці Миру загорівся житловий будинок.

Ймовірна причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пожежі.

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