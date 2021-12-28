На Волині горів житловий будинок

26-го грудня у селі Грибовиця Нововолинської ТГ на Волині по вулиці Миру загорівся житловий будинок.
Ймовірна причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пожежі.
https://visnyk.lutsk.ua
26-го грудня у селі Грибовиця Нововолинської ТГ на Волині по вулиці Миру загорівся житловий будинок.
Ймовірна причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пожежі.
https://visnyk.lutsk.ua
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