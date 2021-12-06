На Волині СБУ блокувала канал контрабанди засобів для незаконної «прослушки»

На Волині Служба безпеки України блокувала канал незаконного переміщення через митний пост “Ягодин” спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Як повідомляє пресслужба Управління СБУ у Волинській області, волинянин організував схему контрабанди засобів для «прослушки» з країн ЄС в Україну. Незаконні технічні засоби закордоном він приховував в конструктивних порожнинах власної автівки. Чоловік збирався збувати їх на території України.

​Під час чергової спроби переміщення 19-ти технічних засобів через державний кордон України зловмисника затримали правоохоронці.

Слідчі Управління СБУ у Волинській області розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).

Триває досудове розслідування.

Заходи із викриття протиправної діяльності проведено оперативниками СБУ у Волинській області спільно з працівниками Волинської митниці за процесуального керівництва Волинська обласна прокуратура.

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