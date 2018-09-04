На выходные в Киеве перекроют ряд центральных улиц из-за забега

8 и 9 сентября в Киеве перекроют ряд центральных улиц из-за Intersport Ukraine Run 2018.

Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, 8 сентября с 05:00 и до 24:00 9 сентября будет запрещено движение транспорта по Крещатику.

9 сентября с 09:00 до 19:30 запретят движение транспорта по маршруту беговых соревнований:

ул. Крещатик - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - ул. Михаила Грушевского - Арсенальная площадь - ул. Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул. Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - ул. Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул. Михаила Грушевского - Европейская площадь - ул. Крещатик.

Во время забега участники преодолеют дистанции: 10, 5, 2 км, а также командные забеги.