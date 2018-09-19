На Закарпатье украинцам выдают венгерские паспорта с призывом скрывать это от власти - СМИ

Церемония выдачи паспорта сопровождается гимном и торжественной присягой.

В консульстве Венгрии в закарпатском городе Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта и призывают ни в коем случае не сообщать об этом факте украинскую власть. При этом процедура предоставления гражданства сопровождается торжественной присягой на верность новой родине и бокалом шампанского в честь получения второго гражданства. Запись видео с процедурой вручения паспортов в консульстве опубликовал "Укринформ".

На видео, очевидно снятом скрытой камерой, воссоздана вся процедура получения паспорта гражданина Венгрии.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - трижды повторяют граждане текст клятвы на фоне венгерского флага.

После гимна владельцы новых венгерских паспортов получают инструкции от венгерских дипломатов.

"Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства", - отметила на видео венгерский дипломат.

На запрос издания с просьбой подтвердить или опровергнуть факт выдачи паспортов Венгрию украинским гражданам, а также факт предоставления соответствующих рекомендаций, консульство Венгрии в городе Берегово не ответило.

В свою очередь в посольстве Венгрии в Киеве журналистам подтвердили факт получения письма, но отказались его комментировать.

"Мы отправили ваш запрос в наше министерство. Если там захотят, то, возможно, ответят вам", - ответила собеседница на русском языке и при этом подчеркнула, что украинским не владеет.

Отметим, что Венгрия долгое время ведет недружественную в отношении Украины политику через реформу начального образования, которая в Украине должно происходить на украинском языке, а для национальных меньшинств - частично на украинском.

Недавно правительством Венгрии было принято решение создать должность министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. К сфере компетенции уполномоченного была отнесена и часть суверенной территории Украины.

Министерство иностранных дел Украины вручило венгерскому дипломату Ласло Папу ноту с требованием официальных разъяснений. А заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар не исключил запрет на въезд Иштвану Греже, который занимает этот пост, если Будапешт не изменит название должности и не предоставит разъяснений.

По материалам: Укринформ