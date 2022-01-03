На Закарпатті горів будинок директора місцевого телеканалу

У Мукачеві в будинку директора місцевого телеканалу "М-Студіо" Володимира Шубця сталася пожежа.

Займання у домі виникло пізно ввечері 2 січня. За попередньою інформацією, пожежі передував вибух. Припускають, що причиною став вибух газового котла. На щастя, постраждалих вдалося уникнути.

На оприлюднених кадрах, які знімали очевидці, помітно, як з даху будівлі йшли великі клуби чорного диму, а потім з'явилося й полум'я.

Офіційна інформація про причини та обставини цієї надзвичайної події наразі відсутня.

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