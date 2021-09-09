На Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,5

На Закарпатті, поблизу села Брестів Мукачівського району, стався землетрус магнітудою 2,5. Підземний поштовх зафіксували вимірювальні прилади сейсмічної станції.

Про це APnews пише з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вказано, що землетрус було зафіксовано 8 вересня близько 16:30.

Рятувальники кажуть, що все обійшлось без негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Землетрус такої магнітуди зазвичай відчувається слабо. Щодо цієї некласифікованої події наразі проводяться заходи.