На Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,5

На Закарпатті, поблизу села Брестів Мукачівського району, стався землетрус магнітудою 2,5. Підземний поштовх зафіксували вимірювальні прилади сейсмічної станції.
Про це APnews пише з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Вказано, що землетрус було зафіксовано 8 вересня близько 16:30.
Рятувальники кажуть, що все обійшлось без негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.
Землетрус такої магнітуди зазвичай відчувається слабо. Щодо цієї некласифікованої події наразі проводяться заходи.