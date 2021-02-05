На Запоріжжі СБУ викрила сепаратистів, які агітували за відродження СРСР

На Запоріжжі СБ України припинила діяльність осередку проросійських сепаратистів. На замовлення російських кураторів учасники пропагували ідею відродження СРСР і планували створити фейкові органи радянської влади.

За даними досудового слідства, учасники групи входили до одного з проросійських радикальних рухів, який виступає за "відродження оновлених республік СРСР". За задумом замовників, фігуранти мали агітувати населення за повернення у "правове поле СРСР". Потім вони планували сформувати органи радянської держвлади через процедуру так званого "народовладдя".

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники хочуть провести фейкові "всесоюзні вибори" для створення альтернативних органів управління всіх рівнів. Кінцевою метою учасників руху є відновлення СРСР через проведення "відкритого волевиявлення народу". Офіційні органи влади України мали скласти повноваження на користь новообраної радянської влади. Виконуючи інструкції кураторів з РФ, фігуранти мали звернутися до органів влади з офіційними заявами про нібито бажання громадян відновити Українську РСР.

Співробітники СБУ задокументували, що організатор українського осередку руху звернулась з офіційною заявою до державних органів влади щодо відкриття в одному із селищ Запоріжжя виборчої дільниці для проведення фейкового волевиявлення. Вона також вимагала фінансування за рахунок місцевого бюджету, посадовці якого ще мали сприяти проведенню "виборів". У ході обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, агітаційні матеріали та документацію з підтвердженням злочинної діяльності.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо- оперативні дії.

Заходи із блокування сепаратистської діяльності відбувались під процесуальним керівництвом прокуратури.

СНІП

http://snip.net.ua