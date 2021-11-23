На Запоріжжі за дев'ять місяців від грипу і пневмонії померли майже 550 людей

Понад 23 тисячі людей померли у Запорізькій області впродовж січня-вересня 2021 року

Загальна кількість померлих у Запорізькій області за дев'ять місяців 2021 року становили 23 096. Від хвороб органів дихання померли 637 людей, з них 535 – від грипу і пневмонії.

Згідно з даними ГУ статистики у Запорізькій області, найбільша кількість людей померла від хвороб системи кровообігу, а саме 13507. Від туберкульозу померли 124 жителі регіону, від синдрому набутого імунодефіциту – 77 людей.

Злоякісні новоутворення стали причиною смерті 3159 людей, через цукровий діабет – 47.

Впродовж січня-вересня кількість жертв дорожньо-транспортних пригод склала 107. Внаслідок отруєння алкоголем померли 106 людей.

Внаслідок утоплення загинули 47 людей. Самогубство вчинили 259 жителів області.

Від ускладнень коронавірусу померли 2126 запоріжців.

Нагадаємо, на Запоріжжі за добу від ускладнень коронавірусу померли ще 20 жителів, з них 11 – в обласному центрі.

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