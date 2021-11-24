На Житомирщині жінка подарувала «працівникам служби безпеки банку» 89 тис грн

Днями кілька жителів області, повіривши ошуканцям, переказали невідомим особам понад 100 тисяч гривень. Жителька Романівщини таким чином «розблоковувала» свою банківську картку. А двоє житомирян натрапили на шахраїв, скориставшись інтернет-майданчиком оголошень. Нині у рамках розпочатих кримінальних проваджень поліцейські встановлюють причетних до шахрайств та закликають полісян не довіряти незнайомцям.



До поліції звернулась 55-річна жителька смт Мирополя та розповіла, що через необачність втратила заощадження з банківського рахунку. За словами жінки, до неї зателефонував незнайомець, який назвався працівником служби безпеки банку, повідомив про заблокування її картки та у розмові дізнався всі конфіденційні відомості для доступу до рахунку. У результаті жінка втратила 89 тисяч гривень.



54-річна житомирянка вирішила продати старі меблі, про що й розмістила оголошення на відповідному сайті. До жінки зателефонував чоловік, який нібито зацікавився товаром. Під надуманим приводом він переконав заявницю переказати власні кошти на вказаний ним номер, пообіцявши їх повернення. Згодом зв’язок з чоловіком обірвався, а жінка зрозуміла, що «подарувала» ошуканцю 4 тисячі гривень.



Невдало завершилась спроба придбати автомобільні шини для 45-річної жительки обласного центру. Зробивши вибір за допомогою сайту оголошень, вона зв’язалася з продавцем та на його вимогу переказала 10 тисяч гривень передоплати на надані тим рахунки. Однак товар так і не отримала.



Нині у рамках розпочатих кримінальних проваджень за ст. 190 (Шахрайство) ККУ поліцейські встановлюють причетних до правопорушень. Водночас правоохоронці закликають жителів області не довіряти повідомленням незнайомців про блокування банківських рахунків, потребу якихось переказів для отримання коштів, продаж товару виключно по передоплаті тощо.

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