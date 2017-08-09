Наблюдатели ОБСЕ призвали разминировать дороги Донбасса

Наблюдатели миссии ОБСЕ призвали разминировать автотрассу М03 "Светлодарск - Дебальцево" в Донецкой области, о чем и сообщили на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится о том, что во вторник, 8 августа, беспилотник ОБСЕ вновь зафиксировал наличие противотанковых мин на автотрассе "Светлодарск - Дебальцево".

Сообщается также, что спустя несколько часов мины и неразорвавшиеся боеприпасы были извлечены, а патруль СММ ОБСЕ смог проехать по автотрассе к Дебальцево.

"Уже во второй раз за последние три недели мы видим, что стороны могут очистить автотрассу М03 от мин и неразорвавшихся боеприпасов, когда они действительно хотят это сделать", - отметил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Кроме того, он добавил, что сторонам конфликта необходимо выполнить давно взятые на себя обязательства и открыть автотрассу М03, а также другие дороги в Донбассе для гражданских лиц, которые ежедневно пересекают линию соприкосновения.

"Настало время сторонам проводить разминирование, осуществлять разведение сил и средств и отвод вооружения, а также не продвигаться вперед", - подчеркнул Хуг.

Ранее сообщалось о том, что на оккупированной территории Донецкой области боевики "ДНР" более семи часов удерживали водителя специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ и грузовик с оборудованием