НАБУ проводить обшук в центральному офісі компанії Новинського

Слідчі дії проводяться в рамках розслідування законності видачі в 2017 році спецдозволу на видобуток вуглеводнів компанії Аркона Газ-Енергія.

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в центральному офісі компаній Smart Energy, що входить в Смарт Холдинг Вадима Новинського. Також обшуки проводяться в офісі компанії в селі Яхники Полтавської області.

Про це повідомляється на сайті Smart Energy.

Зазначається, що слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо законності видачі в 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів компанії Аркона Газ-Енергія. Компанію придбала Enwell Energy (колишній Regal Petroleum, входить в групу Smart Energy) на Лондонській фондовій біржі в березні 2020 року.

"Як ми розуміємо, у НАБУ є якісь претензії до посадових осіб Державної служби геології та надр і "Аркони Газ-Енергія". НАБУ розглядає законність отримання цією компанією ліцензії на видобуток вуглеводнів кілька років тому. Enwell Energy придбала "Аркону" в березні цього року, дотримуючись усіх законних процедур, вимог українського законодавства та Лондонської фондової біржі. Правоохоронці вирішили отримати документи, що стосуються угоди, щодо чого вони зробили попередній запит. Не зовсім зрозуміло зв'язок між отриманням ліцензії, діями посадових осіб Держгеонадр, "Аркони" та нещодавньою угодою. Три роки тому ми взагалі нічого не знали про "Аркону". Але ми своєчасно попередили представників НАБУ, що всі документи, як і належить, знаходяться у власності лондонської Enwell Energy, куди правоохоронцям і слід звертатися. Компанії, які знаходяться в київському офісі і в Полтавській області, не є сторонами угоди. Проте, НАБУ, володіючи цією інформацією, вдалось до крайнього заходу - обшуків, які заблокували діяльність всієї групи", - зяаявляє генеральний директор Smart Energy Сергій Глазунов.

За словами Глазунова, компанії не зрозумілий зв'язок між отриманням ліцензії, діями посадових осіб Держгеонадр, Аркони і недавньою угодою.

"Всі документи знаходяться у володінні лондонської Enwell Energy, куди НАБУ і варто звертатися", - додав гендиректор.

Нагадаємо, у червні кіпрська компанія Pelidona Services Limited, яка входить в "Смарт-Холдинг" Новинського, збільшила свою частку в британській нафтогазовій компанії Regal Petroleum з активами в Україні з 54% до 82,65%.

У 2017 році Державна служба геології та надр призупинила дію спеціального дозволу на користування надрами для ПрАТ "Укргазвидобуток", яке входить до групи компаній Smart Energy. Спецдозвіл на користування надрами було призупинено після проведення позапланової перевірки.