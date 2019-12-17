НАБУ сообщило о новом подозрении "янтарному" экс-нардепу Полякову

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему народному депутату в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"17 декабря детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 738,74 тысяч гривен компенсации из государственного бюджета на оплату жилья путем злоупотребления служебным положением. Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, - говорится в сообщении.

По данным источников "Слово и Дело", речь идет о Максиме Полякове, которого НАБУ и САП также обвиняют в получении неправомерной выгоды в так называемом "янтарном" деле.

По данным следствия, на протяжении декабря 2014 - октябрь 2018 годов экс- нардеп незаконно получил из государственного бюджета компенсацию расходов за аренду номера в гостинице "Киев" в сумме 738,74 тыс. грн якобы потому, что не имел собственного жилья в столице. Однако, как установили детективы, на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было и он сознательно скрыл этот факт.

Ранее Высший антикоррупционный суд назначил заседание по "янтарному" делу. Это дело Верховный суд передал в ВАКС. Ранее ГПУ закрывала дело о якобы провокации взятки Полякова и Розенблата.