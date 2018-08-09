Начальник главного сервисцентра МВД показал, какие индивидуальные автономера заказывают украинцы

Креативность украинских водителей, которые заказывают себе индивидуальные номерные знаки, - безгранична, отметил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Криклий пригласил украинцев заказывать "что-то оригинальное" Фото: Vladyslav Kryklii / Facebook

Среди индивидуальных номерных знаков, которые в Украине заказывали автовладельцы, есть "Хтотам" и "Всмысле". Об этом 8 августа сообщил в Facebook начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины (МВД) Владислав Криклий.

"Креативность наших водителей безгранична! Например, владелец авто с индивидуальным номерным знаком "Хтотам" так и ответил, когда к нему постучали в окно. Для завершенности образа не хватало почтальона Печкина (персонаж мультфильма о деревне Простоквашино. - "ГОРДОН")", - написал он.

Начальник сервисцентра привел другие примеры индивидуальных номеров, среди которых, в частности, - "НЛО", "Номер", "Zavarka" и "Hardcore".

"Это реальные примеры номерных знаков, которые у нас заказали за последнее время. Возможно вы их даже уже встречали. И, конечно, это далеко не полный перечень", - отметил Криклий.

Он пригласил украинцев заказывать "и себе что-то оригинальное", опубликовав ссылку на инструкцию об этом на сайте сервисцентра МВД.

https://www.facebook.com/vladyslav.kryklii/posts/1873083346114862

Сервисные центры заменили Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы Госинспекции безопасности дорожного движения (МРЭО), которые ликвидированы в Украине с ноября 2015 года