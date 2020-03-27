Начальник столичної поліції захворів на коронавірус

Начальник київської поліції Андрій Крищенко захворів на коронавірус. Про це йдеться на сайті Нацполіції у п'ятницю, 27 березня.

"27 березня лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції, та у начальника поліції Києва Андрія Крищенка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони - на самоізоляції.

Повідомляється, що керівник столичної поліції та члени його родини у 2020 році за кордоном не були.

Нагадаємо, Covid-19 спалахнув на ринку морепродуктів в китайському Ухані (адміністративний центр провінції Хубей), який було закрито з 1 січня. Як з'ясувалося, першою інфекцію підхопила продавчиня креветок.

Вірус вражає дихальні шляхи. Ознаками інфекції є респіраторні симптоми, лихоманка, кашель, задишка і важке дихання. Збудник передається від людини до людини. Вірус не до кінця вивчений, але на сьогодні відомо, що люди похилого віку, а також з хронічними захворюваннями більш схильні до ризику розвитку важких захворювань. Ліків, рекомендованих для профілактики або лікування нового коронавірусу, немає.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, щоб не захворіти, потрібно: уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ (мінімальна дистанція - 1,5 метра); не торкатися обличчя, зокрема очей, носа та рота; термічно обробляти продукти. У разі появи перших симптомів ГРВІ слід невідкладно звернутися до свого сімейного лікаря.

Зазначимо: більшість людей, які хворіють на Covid-19, переносять його як звичайний ГРВІ. ВООЗ оцінює летальність від захворювання на рівні 3,4%.