Над Днепром подняли самый большой флаг в Украине

В Днепре 23 августа ко Дню Государственного Флага подняли самый большой национальный флаг над городами Украины

Национальный флаг размером 12 на 18 метров поднят на самом большом флагштоке высотой 72 метра, сообщает ТСН в Facebook.

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, участники войны против РФ на территории Донецкой и Луганской областей и жители города. Перед поднятием флага исполнили гимн Украины.

В этом году впервые флаг подняли в Днепре, а не в столице Украины.

Порошенко подчеркнул, что именно в Днепре, "так и не родившись, бесславно погибла так называемая Новороссия".

Цього року традиційне підняття прапору вперше проходить не в Києві, а у Дніпрі. Саме тут, так і не народившись, безславно загинула так звана Новоросія- Петро Порошенко (@poroshenko) August 23, 2018

Флаг поднимал сын погибшего при освобождении Донбасса от боевиков и российских военных лицеист Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Данил Маковей.