Над Украиной пролетел Санта-Клаус

Санта-Клаус в рамках праздничного рождественского турне пролетел над территорией Украины.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-трансляции NORAD Tracks Santa, запущенной Объединенным командованием ПВО США и Канады (NORAD).

Санта-Клаус в этом году побывал над оккупированной территорией, пролетев над Донецком поздним вечером в воскресенье. После этого он направился в Молдавию и другие города Восточной Европы.

Отмечается, что в рамках завершающегося рождественского турне Санта доставил более 5 млрд подарков. Следить за его перемещением по миру можно в режиме реального времени сайте проекта NORAD Tracks Santa..

К слову, ранее мы писали, что вчера Объединенное командование воздушно- космической обороны США и Канады зафиксировало сани Санта-Клауса.