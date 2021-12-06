"Нафтогаз" відсудив у ТЕЦ Жеваго 600 мільйонів заборгованості

Госпсуд Київської області 3 листопада частково задовольнив позов "Нафтогазу" до ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 298 млн грн заборгованості за газ.

Зазначається, що ці борги сформувалися в період з жовтня 2018 року по вересень 2019 року, передає Finbalance.

Також 14 вересня Госпсуд Київської області частково задовольнив ще один позов "Нафтогазу" до ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та вирішив стягнути з відповідача 312,4 млн грн заборгованості за газ (з урахуванням штрафів і пені). Ця заборгованість утворилася в період з жовтня 2019 року по квітень 2020 року.

За даними "Нафтогазу", станом на початок травня 2021 заборгованість "Білоцерківської ТЕЦ" перед ним становила 639,9 млн грн.

Нагадаємо, "Білоцерківську ТЕЦ" пов`язують з Костянтином Жеваго. Майновий комплекс підприємства був переданий в іпотеку для НБУ як забезпечення боргових зобов`язань банку Жеваго "Фінанси та кредит" по рефінансуванню.

Раніше Нацбанк відсудив це нерухоме майно, а держвиконавці розпочали процедуру примусового його стягнення.

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