Наиболее востребованным автобусным маршрутом назван Киев-Варшава.

Наиболее загруженным автобусным рейсом из Украины является маршрут Киев- Варшава. Об этом в интервью ЦТС сообщил Андрис Подгорнийс, гендиректор и владелец компании Ecolines, которая осуществляет международные автобусные перевозки из Украины.

"Что касается международных рейсов, то самая большая загруженность - это все-таки Киев-Варшава. Ну и вообще, в Польшу мы ездим и из центральной части (Украины - Ред.), и из Одессы через Хмельницкий", - сказал Подгорнийс.

Помимо этого было отмечено, что на сегодняшний день больше всего пассажиров на международных рейсах было перевезено между Украиной и Польшей.

Самыми загруженными автобусными рейсами внутри Украины Подгорнийс назвал маршруты из Киева в Одессу. На втором месте Киев-Днипро-Запорожье с транзитными остановками - на втором месте, на третьем - Киев-Харьков через Полтаву.

Ранее сообщалось, что каждый третий автобус в Украине опасен для пассажиров. Самые распространенные нарушения - этотрещины лобового стекла, неработающие фонари и звуковые сигналы, отсутствие огнетушителей, непройденный техосмотр.