Найден пропавший в Беларуси сын украинского пограничника

19-летний гражданин Украины Павел Гриб, пропавший 24 августа в Беларуси, нашелся в следственном изоляторе Краснодара (Россия). Об этом сообщил его отец, офицер запаса Игорь Гриб, передает УНИАН.

Отец парня сообщил, что эту информацию он получил от Министерства иностранных дел Украины. Он добавил, что как можно скорее будет пытаться увидеть своего сына. "Мы будем бороться за него, навестить нужно", - сказал Гриб.

Ранее сообщалось, что Игорь Гриб предполагал, что его сына могла похитить ФСБ, которая выманила его сына в Гомель под видом встречи с девушкой. Он также предполагал, что сына могли доставить в СИЗО Краснодара. По его словам, сын имеет инвалидность и вынужден принимать поддерживающие препараты, отсутствие которых может привести к фатальным последствиям.

Украинский омбудсмен призвала российскую коллегу установить местонахождение 19-летнего парня. А прокуратура открыла уголовное дело с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). 31 августа, после того, как МИД Украины направил белорусским коллегам ноту протеста, белорусские пограничники подтвердили факт пересечения Павлом Грибом государственной границы.

Белорусский МИД даже вызвал "на ковер" украинского дипломата Валерия Джигуна. Причиной послужила реакция замглавы украинского Министерства иностранных дел Елены Зеркаль по поводу исчезновения Павла Гриба.