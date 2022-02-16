Найкраща харчова звичка, яка пригнічує вашу тягу до цукру

Першим кроком до подолання гострої тяги до цукерок, газованої води, печива та інших солодощів є визнання того, із чим ви стикаєтеся.

Дієтологи пропонують один із ефективних способів змінити поведінку — «поступово змінити гостроту смаку», зосередивши увагу на якості їжі.

Якщо ви захочете поступово їсти менше оброблених продуктів і більше цілісних продуктів, щоб приборкати потяг до солодкого. Ваші смаки з часом зміняться: в одних це може зайняти кілька днів, в інших — більше.

Але ви виявите, що овочі стають смачнішими, а фрукти солодшими. У нас є люди, які розпочинають нашу програму, кажучи, що фрукти не дуже солодкі, а пізніше кажуть, що вони смакують як десерт.

Найпростіший спосіб почати змінювати гостроту смаку — це є фрукти замість солодких продуктів, таких як десерти з високим вмістом цукру, підсолоджені напої та інші продукти з високим ступенем переробки.

Ні у кого ніколи не розвивалася залежність від цукру через те, що він їв занадто багато фруктів. Отже, один із способів контролювати потяг до солодкого — їсти їх більше.

Фрукти багаті поживними речовинами і містять багато харчових волокон, які довше зберігають їжу у вашому шлунку, щоб запобігти голоду. Він також контролює рівень цукру в крові, оскільки багато фруктів містять розчинну клітковину, яка діє як гель у вашому кишковому тракті і допомагає модулювати рівень цукру в крові.

Для тих, хто хоче подолати тягу до солодкого, має бути ціль №1: ситість на калорію. Її можна досягти шляхом вибору продуктів, які створюють найвищий рівень ситості і залишаються в шлунку найдовше з найменшою вартістю калорій.

Людина має їсти фрукти не самі по собі, а в поєднанні з іншими багатими клітковиною харчовими продуктами, такими як овочі. Це дасть їй можливість схуднути, що також допоможе контролювати рівень цукру в крові. Ви також можете спробувати поєднати фрукти з білками та жирами, такими як горіхи та насіння без додавання цукру, щоб довше залишатися ситим. Але зауважте, що немає єдиного підходу для всіх.