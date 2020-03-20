"Найважче попереду": очільник МОЗ про коронавірус в Україні

Очільник українського МОЗ Ілля Ємець закликав людей дотримуватися карантину та вчасно звертатися до лікаря при потребі, оскільки прогнозується, що кількість інфікованих Covid-19 буде збільшуватися. Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Коронавірусна хвороба вже шириться Україною. Щодня ми отримуємо результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками і, на жаль, поки що їх ставатиме більше. Водночас поки що наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. Найважче попереду. Вірус буде ширитися", - зазначив Ємець.

Міністр пояснив, що багато європейських держав не витримали навантаження коронавірусної інфекції, а система охорони здоров'я України, незважаючи на відмінних фахівців, взагалі недореформована.

"Попри те, що у нас є багато талановитих професійних лікарів, сама недореформована медична система України значно слабша за європейські, і нам буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус при найгіршому сценарії. Але ми ще можемо не допустити цього дотриманням режиму карантину", - зазначив міністр.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу Covid-19. За критеріями ВООЗ, пандемія - це поширення нового захворювання по всьому світу, коли у більшості людей немає до хвороби імунітету.

В Україні на даний момент офіційно зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом. Перша особа, яка захворіла на Covid-19, вже одужала.

У Київській, Чернівецькій, Житомирській та Дніпропетровській областях ввели режим надзвичайної ситуації. По всій Україні з 12 березня по 3 квітня діє карантин. Зокрема, на час карантину держава закрила кордони для іноземців.