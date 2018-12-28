Накануне Нового года в Австралии установилась жара +49°С

Нынешний декабрь стал в Австралии одним из самых жарких в истории наблюдений. В четверг, 27 декабря, в городе Марбл-Бар на юго-востоке страны, считающемся одним из самых жарких мест на Земле, был зафиксирован температурный рекорд: температура там составила +49,3°C. В других местах температура достигала +44–45°С.

В штатах Южная Австралия и Виктория власти выпустили предупреждения о возможных лесных пожарах. Ожидается, что жара продлится и на следующей неделе. Декабрь — начало лета в Австралии, так что в январе и феврале температура может быть и выше. «Прошлый температурный рекорд декабря — +47°C — был зафиксирован три года назад»,— рассказала метеоролог из австралийского Бюро метеорологии Диана Иди.