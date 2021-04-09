Накладено арешт на яхту Медведчука, яке порушило порядок в'їзду/виїзду до Криму

Херсонський міський суд за клопотанням прокуратури АР Крим наклав арешт на українське судно-порушник порядку в'їзду/виїзду на окупований півострів, повідомляє прокуратура Криму.

"За клопотанням прокуратури автономії та слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим Херсонський міський суд наклав арешт на українське судно "РОМАНС 1", яке порушило порядок в'їзду/виїзду на окупований півострів", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі Криму.

За інформацією прокуратури, екіпаж судна після окупації півострова, знаючи, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на окупованій території Криму і Севастополя, в жовтні 2017 року здійснив незаконне заходження до закритих портів "Ялта" і "Сімферополь".

Як повідомило агентству інформоване джерело в правоохоронних органах, ідеться про судно, яке належить народному депутатові (фракція "Опозиційна платформа - За життя") Віктору Медведчуку.

У прокуратурі Криму нагадують, що прокуратура АР Крим і міста Севастополя здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію (ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 КК України).

"Перебування суден у закритих морських портах на території окупованого півострова кваліфікується як дія, які підриває суверенітет України та порушує норми національного законодавства, що передбачає кримінальну відповідальність власників суден, операторів і капітанів", - зазначають у прокуратурі.

На сьогодні, за даними прокуратури АР Крим, у рамках зазначеного кримінального провадження накладено арешт на 51 судно-порушник.