Напад на журналістів: суд відправив Мецгера та Пікалова під нічний домашній арешт

Голосіївський районний суд Києва відправив відстороненого главу Укрексімбанку Євгена Мецгера і начальника департаменту інформаційної політики банку Володимира Пікалова під домашній арешт за напад на журналістів програми "Схеми".

Про це Українським Новинам повідомила речник київської міської прокуратури Надія Максимець.

За її словами, рішення про домашній арешт суд виніс в понеділок.

Щодо Мецгера і Пікалова суд обрав нічний домашній арешт.

Мецгеру заборонено залишати місце проживання з 22:00 вечора до 06:00 ранку, Пікалову з 21:00 до 06:00.

Зараз в суді триває розгляд заходи заходу третього підозрюваного у справі про напад на журналістів програми "Схеми".

Як повідомляли Українськi Новини, прокуратура повідомила відсторонений голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру про підозру у справі про напад на журналістів програми "Схеми".

Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч. ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу).

На журналістів програми "Схеми" напали під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

Працівники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем", відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Потім наглядову раду банку відсторонив від посади без збереження зарплати Мецгера, директора департаменту інформаційної політики Володимира Пікалова та директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова.