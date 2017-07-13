Нардеп Богомолец потеряла сознание в Верховной Раде

Народный депутат от БПП Ольга Богомолец потеряла сознание в туалете Верховной Рады

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Ирина Заславец, передает "ДС".

При этом, по ее словам, глава фракции "Самопоміч" Олег Березюк заявил, что таким образом Богомолец якобы шантажирует депутатов, требуя голоса за закон о Конституционном Суде в обмен на подпись под положительным решением комитета по вопросам здравоохранения по медицинскому законопроекту.

Кроме того, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун говорит, что Богомолец отказывается подписывать решение профильного комитета, чем блокирует реформу.

Напомним, днем 13 июля протестующие против медреформы залили "кровью" здание Минздрава и дорожку, по которой прошла "Супрун" в виде смерти с косой.