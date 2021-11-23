Нардеп Кива живе в маєтку під Києвом за 21 млн грн, якого немає в декларації

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива живе в маєтку під Києвом. Розкішного маєтку ціною у 21 мільйон гривень в декларації нардепа немає. А ідентифікувати приналежність будинку вдалося завдяки фото і відео, які були вилучені у Ківи при обшуках правоохоронними органами.

Відеозаписи опублікував колега Киви, нардеп Вадим Рабінович. Там часто можна побачити в кадрі інтер'єр, екстер'єр та прибудинкову територію. Журналісти змогли зіставити відео з оголошеннями про продаж і оренду нерухомості та встановили, що мова йде про триповерховому будинку в Козині біля Києва - у 2020 році його виставили на продаж за ціною 21 млн грн, або ж оренду за 120 тис.грн на місяць. Площа будинку - 420 кв. м, в ньому вісім кімнат.

При цьому, хоча і Рабінович і Кива на відео не заперечували, що це саме будинок останнього, витрат на його покупку або оренду в декларації нардепа немає. Ідентифікації будинку також допомогло виявлення біля нього автомобіля марки KIA, який зареєстрований на колишнього помічника Ківи.

Сам Кива, стверджують журналісти, на прохання дати коментар з приводу будинку зреагував нецензурною лайкою та образами на адресу співробітників ЗМІ.

Чий палац? Рабінович "спалив" хату Киви!

Нагадаємо, раніше Кива повідомив журналістам, що комісія Міністерства освіти позбавила його звання кандидата наук. 16 листопада нардепа позбавили права на нагородну зброю, отриману ним за заслуги на фронті у 2015 році. І того ж дня до нього прийшли з обшуками через стрілянину з автомата - незадовго до цього Ківа на відео розстріляв з автомата портрет Бандери.

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