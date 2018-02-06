Нардеп Рыбалка заявил, что у него нет долгов по алиментам

Народный депутат, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка заявил, что у него нет долгов по алиментам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я, как и вся наша фракция, голосовали за закон об открытости процесса исполнения судебных решений и реестра должников. Мы считаем, что это поможет улучшить ситуацию с обеспечением прав граждан. Среди прочего - защитить права детей. Это для меня лично очень важно", - отметил он.

После того, как Министерство юстиции открыло реестр должников, некоторые сайты сразу бросились искать там известных людей, написал политик.

В частности, он отметил, что в СМИ распространили информацию о якобы неуплате алиментов его дочери, которая проживает после развода с матерью, и которую, "несмотря на все решения судов", ему до сих пор "незаконно не дают видеть".

"На самом деле, я ежемесячно перечисляю на счет дочери существенные суммы. И для меня это - дело чести. За последние 2 года я перечислил около 3,7 млн грн. В качестве примера - публикую одну из "платежек", а также документ, подтверждающий отсутствие каких-либо долгов в этом вопросе", - написал Рыбалка.

По его словам, найти судебный иск, через который его фамилия появилось в Реестре должников, достаточно просто.

"Речь идет об иске, где человек пытается опровергнуть мои слова о коррупции. Но на самом деле, мои слова уже подтвердили серьезные свидетели. Все эти факты переданы в НАБУ, которое ведет соответствующее расследование. И, уверен, преступники будут рано или поздно наказаны. А я спокойно смотрю в будущее, потому что за мной правда", - написал политик.