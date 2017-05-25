Нардеп Сергей Шахов оказался в центре скандала из-за личной переписки

Народный депутат и член партии "Наш край" Сергей Шахов в зале парламента попался на довольно откровенной переписке, судя по всему, с очень близкой женщиной по имени Диана.

Об этом на своем сайте пишет журналист Александр Дубинский, передает Infokava.com со ссылкой на obozrevatel.com

"Роднуля, привет. Давно не слышались. Как сам? Семья как? Вчера упало лаве. Это ты?" - написала нардепу Диана.

На что депутат ответил ей, что работает: "Включи Канал Рада и увидишь))) Работаю".

Впрочем, в этой переписке журналист обратил внимание не только на "спонсорство" народного избранника.

"От него или нет и за что "упало лаве" Диане - остается загадкой. А вот порно-картинки и порно видео падает ей точно от Сергея Шахова - в том же переписке", - пишет журналист.

Кроме того, Дубинский провел небольшой экскурс по биографии нардепа.

"На очередной сессии Стахановского городского совета, состоявшейся сегодня, 28 февраля 2014 года, пытались выразить недоверие действующему мэру Юрию Борисову и избрать секретарем городского совета Сергея Шахова... Городской голова Стаханова Юрий Борисов, в частности, обвинил депутата городского совета Сергея Шахова в "отмывании денег семьи" вывозе "тонн валюты за границу" и поинтересовался, куда спрятал Сергей Шахов свои фотопортреты с сыном Януковича и Пшонкой. В ответ Шахов закричал с места: "Закрой рот, животное!", - цитирует СМИ журналист.

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