Нардеп Сюмар поделилась впечатлениями от поездки на поезде: Невыносимая жара и вонючее белье

Народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар поделилась своими впечатлениями от поездки на поезде "Укрзализныци"

Как отмечает нардеп на своей странице в Facebook, она прокатилась на поезде с сообщением "Константиновка - Харьков".

"На верхних полках температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет. И у проводников как раз закончилась вода. От жажды хоть умирай … ", - пишет она

Также Сюмар отметила, что в свете многочисленных проблем "Укрзализныци" увольнения со своего поста ее бывшего главы поляка Войцеха Балчуна является положительной новостью.

"Укрзализныця - это огромные деньги, и часто коррупционное дно, на которое они оседают. Реформы здесь будут тогда, когда вагоны модернизируют, постель будет чистой, вода не будет проблемой и когда все важные направления будут обеспечены необходимым сообщением качественными поездами", - добавила нардеп.

Ранее стало известно, что руководитель государственной "Укрзализныци" Войцех Балчун написал заявление об увольнении.

Как сообщалось, СМИ предрекали, что осенью министр транспорта Владимир Омелян и руководитель "Укрзализници Войцех Балчун покинут свои посты. Неспособность к конструктивному диалогу и постоянное противостояние со всеми, является ключевой претензией к Омеляну.

Источник: Politeka

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