Нардеп від «Слуги народу» пропонує створити концерн на базі НСТУ

Команда Суспільного мовлення вважає наступом на свободу слова та демократичний розвиток України спроби повернути мовника під державний контроль шляхом створення Державного інформаційного концерну телебачення і радіомовлення.

Законопроєкт №6430 «Про Державний інформаційний концерн телебачення і радіомовлення України» зареєстровано 15 грудня, наразі його передано на розгляд керівництва парламенту.

Його автором є нардеп «Слуги народу» Олег Дунда, він пропонує створити концерн на базі Національної суспільної телерадіокомпанії України, Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» і Державного агентства України з питань кіно.

Суспільне вважає, що законодавча ініціатива Дунди суперечить не лише законодавству України та обраному курсу роздержавлення ЗМІ, а й зобов’язанням України перед Радою Європи.

«Така ініціатива загрожує національній безпеці України, складовою якої є інформаційна безпека. Зазначимо, що народний депутат України О. Дунда є головою підкомітету з питань будівництва та проектування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а не членом профільних комітетів Верховної ради України у сфері інформаційної політики/свободи слова.

Незалежне суспільне мовлення – це основа будь-якої демократичної країни. Про це свідчить досвід розвинених країн, такий позитивний вплив почав створювати український суспільний мовник. Незалежна медіакомпанія навчилася виживати в умовах хронічного недофінансування, зокрема, завдяки підтримці міжнародних партнерів», – говориться в заяві.

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький заявив, що до тиску «гривнею» влада додала тиск «захистом нашого інформаційного поля», пропонуючи маніпуляціями і пропагандою боротися з маніпуляціями і пропагандою ворога.

«Про шляхи боротьби з дезінформацією нещодавно дуже влучно сказав пан Посол ЄС в Україні Матті Маасікас: “Незалежні ЗМІ залишаються наріжним каменем для забезпечення стійкості України в боротьбі проти дезінформації”. Ні підконтрольні державні канали, ні знищення незалежного Суспільного мовника не допоможуть дати відсіч агресії РФ, натомість це може стати нездоланною перешкодою для демократичного розвитку України. Ініціатива пана Дунди виглядає як спроба до наступних виборів взяти під власний контроль єдине незалежне національне медіа. Сподіваюся, що і представники політичних сил, і громадянське суспільство нададуть оцінку законопроєкту 6430 і загалом спробам знищення незалежного Суспільного».

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