Нардеп: Вороненков получил гражданство на основании родственных связей

Бывшему депутату Государственной думы России Денису Вороненкову дали украинское гражданство на основании родственных связей. Об этом 15 февраля рассказал народный депутат Валерий Пацкан, входящий в комиссию по вопросам гражданства при президенте Украины, передает "Радио Свобода".

"Обращение Вороненкова не рассматривалось на комиссии, потому что он не обращался за гражданством к президенту. Он получил его через Государственную миграционную службу Украины на основании родственных связей. Процедура может длиться от 1 до 3 месяцев, в зависимости от того, насколько быстро кандидат собирает документы", - отметил народный депутат.

По словам Пацкана, некоторые члены семьи Вороненкова живут в Херсонской области.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко говорил, что по делу экс- президента Виктора Януковича были допрошены двое депутатов Госдумы (Денис Вороненков и Илья Пономарев).