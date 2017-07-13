Нардепа Барну забросали яйцами

13 июля у здания Верховной Рады народного депутата Олега Барну забросали яйцами. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, к нему подошли молодые люди, которые на русском языке начали заявлять, что он покрывается неприкосновенностью. Из сообщения следует, что они перекрыли проход нардепа и сказали, что являются его избирателями.

"Заметил, что они не мои избиратели, потому что мои разговаривают на украинском языке и не хамят. Начали бросать из-за спины яйцами и кричать: "А ну, только тронь!" - написал Барна.

Свидетель инцидента рассказала "Украинской правде", что Барна выходил из здания Рады, когда его остановили и спросили, почему он не проголосовал за снятие неприкосновенности с депутатов и их арест. По словам активистки, Барна начал оскорблять их, после чего в него полетели яйца.

На странице Автомайдана в Facebook опубликована видеозапись инцидента.

Во вторник Рада рассмотрела представления Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с пяти нардепов. Барна поддержал все пять. Он не проголосовал за представление о разрешении на арест депутата от "Народного фронта" Максима Полякова и воздержался при голосовании за представление о разрешении на задержание депутата от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата.

Барну забросали яйцами у здания Рады Скриншот: АвтоМайдан - AutoMaidan / Facebook