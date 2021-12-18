Нардепи розповіли, як святкують День святого Миколая, Новий рік і Різдво

Депутати Верховної Ради України розповіли, як йдуть святкувати День святого Миколая, Новий рік та Різдво – підбили підсумки 2021 року та повідомили про головні досягнення та провали парламенту за цей період.

Він висловив жаль через те, що суб’єктність парламенту, на його думку, перебуває під великою загрозою, що є неприпустимим у парламентсько-президентській державі.

У свою чергу історик і народний депутат від фракції Європейська солідарність Володимир В’ятрович, відповідаючи на питання про найбільшу перемогу 2021 року, наголосив, що для того, щоб зробити Україну сильнішою, має бути важлива нормотворча база – як закони про Рух опору та Національний спротив.

У той же час він погодився з думкою Разумкова про те, що найбільшим провалом року, що минає, стала втрата парламентом своєї суб’єктності.

Він додав, що шкодує, що країна втрачає парламент як незалежну гілку влади, як окремий суб’єкт політичного процесу в Україні.

Депутат від Слуги народу Микола Тищенко назвав досягненням парламенту те, що Слуга народу більшістю проголосувала за законопроект, який дає можливість забирати податки, які потім використовуватимуться на зарплати та підвищення для медиків, лікарів, військових та пенсіонерів.

Також Тищенко заявив, що команда фракції будує стратегію щодо відходу від моделі олігархічної системи.

Відповідаючи на запитання про провали він наголосив, що Верховна Рада багато чого не встигла зробити, зокрема провалила голосування за скасування обов’язкових касових апаратів.

Водночас, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев сказав, що вважає найбільшим досягненням те, що вдалося перейти певний переломний момент у боротьбі з олігархатом.

Невдачею команди він назвав відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Екс-глава партії Голос Ярослав Железняк вважає найбільшими досягненнями 2021 року прийняття Судової реформи, підготовку Кримської платформи, для якої приймали багато законів.

Водночас він наголосив, що багато речей не було прийнято: серед них і спрощена система ведення бізнесу, і спрощення податкової системи, і закони Кіри Рудик Про підтримку бізнесу під час пандемії.

“Повним провалом” він назвав те, що інвестиційний клімат держави впав, а не виріс за цей рік. Також великим недоглядом стало те, що, на думку нардепа, мало було зроблено для наближення до вступу в НАТО.

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