Народний депутат від «Слуги Народу» Галушко ображав поліцейських, які зупинили його авто.

Депутат від «Слуги Народу» Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення водія автівки, якою користується народний обранець. У партії вибачаються й обіцяють покарати політика.

Інцидент потрапив на відео, яке опублікувала «Українська правда».

Зазначається, що випадок стався ще 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху — перетин подвійної смуги — приблизно о 4 ранку.

Галушко приїхав «виручати» свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти.

Поліцейські зауважили, що на авто не написано, що воно належить нардепу, до того ж народні депутати не мають дипломатичного імунітету.

На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його «висмикнули з-за столу», і обзиває поліцейських «дебілами».

Галушко є членом Комітету Ради з правоохоронної діяльності та випускником Національної академії внутрішніх справ.

Вибачення «Слуги Народу»

Речниця політсили Юлія Палійчук після публікації відео з інцидентом повідомила, що фракція вибачається перед поліцейськими й усіма, кого могла образити ця ситуація.

За словами Галушка, він знав про це відео і ним його нібито шантажував тодішній керівник МВС Арсен Аваков, вимагаючи підтримувати в парламенті його ініціативи.

«За словами депутата, поява цього відео в публічному просторі пов’язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня. А з’явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року. І її можна сприйняти як нещодавній інцидент», — йдеться у повідомленні.

Водночас у політсилі кажуть, що це не виправдовує Галушка та його вчинок, «хоча й викликає багато запитань до правомірності дій попереднього керівництва МВС». Поведінку депутата назвали неприйнятною, обіцяють розглянути її на засіданні етичного комітету партії, щоб обрати міру покарання.

Громадське телебачення

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