Народному депутату Федине грозит до 5 лет тюрьмы за угрозы президенту

Народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине грозит до пяти лет лишения свободы за угрозы убийством президенту Украины, сообщили ForUm'у в пресс-службе ГБР.

"Прокурорами офиса генерального прокурора в помещении Государственного бюро расследований народному депутату Украины сообщено о подозрении в угрозе убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украина). В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет", - отметили в ведомстве.

Следствием установлено, что "народный депутат, действуя по предварительному сговору, 26 октября 2019 года, находясь в одной из кофеен во Львове, во время онлайн-трансляции в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube высказала устные угрозы убийством в отношении президента Украины Владимира Зеленского в связи с его государственной деятельностью".

Как сообщалось, 26 октября 2019 депутат от "Европейской солидарности" София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками "даже не все сепары позволяли. "Кто-то думает, что он бессмертный", - заявила Федина. Нардеп записала это обращение вместе с волонтером Марусей Звиробий.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно "совершенного преступления" со стороны Федины.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство.

Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство против Федины.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Федине и еще одной гражданке (Марусе Збиробий), однако он был возвращен для устранения недостатков.

6 февраля ГБР вручило подозрение Марусе Звиробий. 10 февраля ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства и обязали носить электронный браслет.